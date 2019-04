Viele Fans wünschten dem Sänger ("Your Song") schnelle Genesung. "Noch immer ein guter Look", kommentierte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton das Bild. Die frühere Tennisspielerin Billie Jean King schrieb: "Fühl dich besser, mein Freund."

Dazu postete er ein Foto, auf dem er im Trainingsanzug im Rollstuhl sitzt und einen Schmollmund zieht. Das Foto wurde im Kunstmuseum Uffizien in Florenz aufgenommen.

"Nicht mal ein verstauchter Knöchel konnte mich davon abhalten, eines der schönsten Museen der Welt zu sehen", schrieb der britische Musiker am Donnerstag auf Instagram.

Auf seiner mehrjährigen Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" will John ab Mai auch im deutschsprachigen Raum auftreten. Den Anfang macht am 1. Mai Wien. Am 29. Juni kommt er im Rahmen des Montreux Jazz Festival ins Saussaz Stadion.

Der Brite musste bereits im vergangenen Herbst mehrere US-Termine wegen einer Ohrenentzündung absagen.