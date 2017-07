"Akut Panik" habe sie jedoch nicht, erklärte die 28-jährige im gemeinsamen Interview mit der "Schweizer Illustrierten". "Zwei, drei Jahre" könne sie noch warten. "Ich freue mich jedenfalls, wenn es so weit ist, dass mir Gott und Anthony Nachwuchs schenken."

Der 26-jährige Zürcher seinerseits will sich noch nicht festlegen und etwa mehrere Wohnsitze haben. Im Moment pflege er eher "so einen Rockstar-Lifestyle". Grundsätzlich sei er offen für Kinder. "Bevor ich aber welche in die Welt stelle, muss rundherum alles geregelt sein.".

"Bachelorette" Eli hatte den Personal Trainer in der dritten Staffel der 3+-Kuppelshow zu ihrem Auserwählten erklärt, nachdem er ihr unter anderem zwölf Kinder und einen Diamantring versprochen hatte. Mutmasslich waren dies jedoch nicht die einzigen Gründe für Elis Wahl.