Ihr junges Leben war ein Drama. Weil sie schön war und ausser ihrer Schönheit keine Perspektive kannte. Zur Welt kam Christine Keeler 1942 in Uxbridge, der Vater liess Mutter und Tochter bald sitzen, die beiden zogen zusammen mit dem neuen Partner der Mutter in einen umgebauten Eisenbahnwagen neben einer Kiesgrube am Rand von Uxbridge.

Mit 15 wird Christine Mannequin. Mit 16 wird sie zum ersten Mal schwanger. Mit 17 bringt sie einen Sohn zur Welt, der nach sechs Tagen stirbt. Sie wird Stripperin in einem Nachtclub für die britische Oberschicht in Soho. Ihre damals beste Freundin, Mandy Rice-Davis, kennt einen Arzt namens Stephen Ward, der in Wirklichkeit ein Zuhälter ist und mit Mandy zusammen eine Art Prostitutionsring für Aristokraten und Politiker betreibt. Zu Vermittlungszwecken benutzt er die Villa eines Lords.