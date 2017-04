Der erst 16-jährige Zürcher Noah interpretierte gemeinsam mit Mitstreiter Alphonso "I Can't Help Myself" von The Four Tops, das Duo erhielt dafür viel Jury-Lob. Schlagersängerin Chanelle Wyrsch, 20, sang "Küss mich, halt mich, lieb mich" von Ella Endlich. Auch wenn die Fans der Show nicht überzeugt waren vom Auftritt der Schweizerin; Jury-Boss Dieter Bohlen lobte die Performance als "besten Auftritt des Abends". Ob die beiden Schweizer Kandidaten auch den Final erreichen, zeigt RTL am kommenden Samstag.