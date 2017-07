Tausende Zaungäste sehen am Nachmittag zu, wie die Thronfolgerin mit ihrer Familie in einer Kutsche durch die schwedische Hauptstadt zuckelt. Stockholmer und Touristen zücken ihre Smartphones und skandieren "Hurra! Hurra! Hurra!". Lässig hat Nesthäkchen Oscar, 1, seinen Arm über die Lehne der Kutsche gelegt, während seine ältere Schwester Estelle der Menge unablässig zuwinkt.

Mit ihrer fünfjährigen Tochter war Prinzessin Victoria am Vormittag im Partnerlook zum Gottesdienst in der Schlosskirche gekommen, mit dem die zweitägigen Feiern zu ihrem Geburtstag eingeläutet worden waren. Ihr sommerliches weisses Kleid ist am Freitag mit rosa Blüten verziert. Estelle trägt dazu passend ebenfalls Weiss - und eine rosa Blüte im Haar, das zu zwei Zöpfchen geflochten ist.

Die Zeitung "Aftonbladet" fordert am Freitag: "Gebt Victoria den Thron zum 40.!" Dass die Thronfolgerin wesentlich beliebter ist als ihr Vater Carl XVI. Gustaf, dessen Weg als König immer wieder Skandälchen erschütterten, ist kein Geheimnis. "Victoria und ihre Familie sind in vielerlei Hinsicht das Sinnbild des modernen Schweden", schreibt "Aftonbladet". Die 40-Jährige habe "alle Möglichkeiten, eine ausgezeichnete Staatschefin zu werden. Gerne so bald wie möglich".