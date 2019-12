Die Ära Fredy Knie junior geht zu Ende: «Ich glaube, wenn man keine Neider hat, ist man nicht gut»

Fredy Knie junior tritt ab: Fast 70 Jahre lang war er in der Manege, während drei Jahrzehnten amtete er als Direktor. Beim Schweizer Nationalzirkus Knie geht mit dem Rückzug von Knie eine Ära zu Ende. Im «TalkTäglich» auf «TeleZüri» zieht der 73-Jährige zusammen mit Moderator Markus Gilli nach der 100-Jahre-Jubiläums-Tournee dieses Jahr Bilanz.

Ob er seinen Entscheid sich zurückzuziehen schon bereue, will Gilli am Anfang der Sendung wissen. «Nein. Es war wirklich mein Entscheid und ich stehe dahinter. Ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, das Jubiläum mache ich noch und dann überlasse ich die Manege ganz den Jungen.» Er sei ja auch noch weiterhin für die Jungen da und trainiere mit ihnen. Auch der Applaus wird ihm nicht fehlen, denn: «Der Applaus für die Jungen, der gehört auch mir und das freut mich wahnsinnig.»

Der Entscheid aufzuhören, sei nicht spontan gekommen. Vielleicht hätte er sich auch schon etwas früher zurückgezogen, aber: «Dann habe ich gesagt, jetzt wird das Jubiläum vorbereitet, da mache ich noch mit und das ist gut so.»

Dann werden Bilder von der Abschiedsvorstellung der Jubiläums-Tournee – also auch der Abschiedsvorstellung von Fredy Knie junior – eingespielt. Auch jetzt werde er noch emotional, wenn er diese Aufnahmen sehe, sagt Knie. «Wenn du siehst, dass die Grosskinder traurig sind, die Tochter traurig ist, dann berührt dich das ganz sicher. Aber es macht mich auch stolz, dass sie traurig sind.» So merke er, dass er für sie alles richtig gemacht habe.

Tiere sind seine Leidenschaft – Pferde im Speziellen

Schon für Vater Fredy Knie senior waren die Pferdenummern die grosse Leidenschaft. Der Junior ritt als Vierjähriger zum ersten Mal auf einem Pferd durch die Manege. Gilli will wissen, ob es für den Sohn also gar keine Alternative zu den Pferdenummern gab.

«Er (der Vater) hat mir die Liebe zu den Pferden in die Wiege gelegt, das kann man so sagen. Aber er hat mich nie dazu gezwungen.» Er habe in seiner ganzen Karriere eigentlich auch nie das Bedürfnis gehabt etwas anderes zu machen, etwa als Clown aufzutreten.