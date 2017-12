Mittlerweile läuft die Liveübertragung wieder ruckelfrei, die Videos wurden mehr als acht Millionen Mal angesehen, auf Youtube haben die Marmeladen-Oma und ihr Enkel, die zum Schutz ihrer Privatsphäre ihre Nachnamen nicht preisgeben wollen, fast 190'000 Abonnenten.

Fast drei Viertel von ihnen sind männlich, über 60 Prozent sind zwischen 18 und 34 Jahre alt und alle flüchten sich am Samstagabend gerne in eine heile Welt. Dann liest die Marmeladen-Oma teilweise recht holprig vier Märchen vor, beantwortet Fragen ihrer Fans oder erzählt, wie sie vor 82 Jahren Weihnachten gefeiert hat. Dass ein böser Wolf mit Wackersteinen gestopft wird oder ein geküsster Frosch sich in einen Prinzen verwandelt, ist das Aufregendste, was in diesen zwei Stunden passiert.

«Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich Dinosaurier da überhaupt mitmache. Ich hatte früher eine regelrechte Abneigung gegen das Internet. Es hat mich gestört, dass die jungen Leute ständig am Computer sitzen und auf ihre Handys starren», sagt die Oma, die als junge Frau noch auf Feuer gekocht hat, bis heute keinen Geschirrspüler besitzt («Brauche ich nicht»), ihr Handy («Also so ein normales, nicht so ein Smartphone») ausgeschaltet in einer Schublade aufbewahrt und Musik am liebsten vom Plattenspieler hört. Nur das von Janik eingerichtete iPad ist mittlerweile zum unverzichtbaren Arbeitsmittel geworden.

Sogar ein Leben gerettet

«Janik und ich sind ein tolles Team», sagt die Oma, die ihrem Enkel vor jeder Livesendung zwei Zwiebelwurstbrötchen schmiert und ihn so gütig und liebevoll anschaut, wie nur Omas es können. Seinetwegen wagt die Seniorin sich jeden Tag ein bisschen mehr von ihrer Märcheninsel ins digitale Neuland vor.

Wird die bescheidene Grossmutter auf ihre alten Tage so noch zu einer digitalen Rampensau? «Nein! Ich bin überhaupt nicht geltungssüchtig, höchstens sendungssüchtig. Ich wollte mit meinen Geschichten schon immer mehr Liebe in die Welt bringen. Und ich bin sehr dankbar, dass dank Janik jetzt mehr Menschen meine Botschaft hören können», sagt sie.

Fast jeden Tag zwischen acht Uhr abends und Mitternacht beantwortet sie handschriftlich Fanpost. Für viele ihrer Zuschauer ist sie eine Art Ersatz-Oma geworden. Oft fragen die Schreiber sie nach Rat. Einer lebensmüden Frau haben die Briefe der Märchen-Oma neuen Lebensmut geschenkt und sie so gerettet.