DeVito werde bei dem Festival seinen neuen Film "Smallfoot" vorstellen. In dem 3-D-Animationsfilm leiht er einem Yeti seine Stimme.

Die Festivalleitung erklärte, DeVito blicke auf eine fast 50-jährige "vielseitige Karriere" in Theater, Film und Fernsehen zurück, während der er mit Regie-Stars wie Francis Ford Coppola und Tim Burton zusammenarbeitete.

Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "One Flew Over The Cuckoo's Nest", "Twins", "Batman Returns" und "L.A. Confidential".

Das Festival im Baskenland verleiht seit 1986 den Donostia-Preis an herausragende Persönlichkeiten aus der Filmbranche, meist an Schauspieler. Zu den Preisträgern zählen Gregory Peck, Robert De Niro, Susan Sarandon, Meryl Streep und Bette Davis.

Das 66. Filmfestival von San Sebastián findet vom 21. bis 29. September statt.