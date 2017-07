Mittlerweile leben die beiden und Kathrins achtjährige Tochter seit zweieinhalb Jahren zusammen, wie die "GlücksPost" schreibt. An Kathrin schätzt der Wettermann, dass sie Anteil nimmt an seinen Projekten und ihn auf Studienreisen begleitet. Auf seiner aktuellen Expedition ist sie allerdings nicht dabei, weil sie ihre Tochter nicht so lang fremdbetreuen lassen will.

Der "Meteo"-Chef reist in die Kälte: Spitzbergen, Island, Grönland. Spitzbergen war ein Bubentraum von ihm. Dass er ihn dank der Meteorologie verwirklichen kann, findet er "unglaublich".