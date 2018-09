Thomas Spielmann: Es gilt unbedingt zu verhindern, dass Personen an einer Reality-Sendung teilnehmen, bei denen man nicht mit grösster Sicherheit ausschliessen kann, dass ihnen die Teilnahme schadet. Ein erfahrener Psychologe kann das beurteilen.

Es sieht ganz danach aus, als ob Daniel Küblböck am vergangenen Sonntagmorgen vor der Küste von Neufundland vom Deck eines Kreuzfahrtschiffs sprang und im 10 Grad kalten Wasser starb. Küblböck wurde im Jahr 2003 durch die Fernsehsendung «Deutschland sucht den Superstar» bekannt, in der Nobodys darum kämpfen, eine Karriere als Musik-Star zu starten. Wegen seiner schrillen Stimme und seines unkonventionellen Auftritts wurde er zum Liebling der Boulevard-Zeitungen. Später zog er in das «Big Brother»-Dorf und machte bei der Reality-Sendung «Ich bin ein Star, holt mich hier raus» (Dschungelcamp) mit. Als Sänger und Buchautor war er erfolgreich. Nach Küblböcks Verschwinden stellt sich die Frage, was seine Karriere als Freak im Privatfernsehen mit seiner schlechten psychischen Verfassung zu tun hat, in der er sich befand. Zuletzt klagte Küblböck über Mobbing in der Schauspielschule, die er besuchte.

Ja, es ist ihm aufgefallen. Aber er hat natürlich ein ganz anderes Interesse als ich als Psychotherapeut. Das Business ist brutal. Ein Suizidversuch in der Sendung bringt Einschaltquote. Ich habe Leute wie Dieter Bohlen auch in den Schweizer Sendungen erlebt. Das waren Produzenten, die sich einen Zusammenbruch vor der Kamera geradezu herbeisehnten. Ich hatte damals die Aufgabe zu verhindern, dass so etwas passiert.

Beim Zuschauen hatte ich den Eindruck, dass er weder stabil noch stressresistent ist. Er ruhte nicht in sich und wirkte nicht, als hätte er innere Stärke. Ihm fehlten die Sozialkompetenz und die Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen.

Nein, die Auftritte haben ihn nicht krank gemacht. Er litt schon an Störungen, als er zum Casting ging. Sie haben ihn ausgewählt, weil er manipulierbar und schwach war und weil er durchdrehte. Aber die Sendungen haben ihn nicht dazu gebracht, vom Schiff zu springen.

Er beklagte sich über Mobbing. Es sieht so aus, als wollte er sich von seinem alten TV-Image befreien.

Nein, er wollte nicht das Image abstreifen. Mit seiner Störung hätte er es überall schwer gehabt. Er wollte immer geliebt werden, wusste aber nicht, wie das geht. Er konnte sich nicht einfühlen in andere. Er war ein kranker junger Mann.

Wie kommen Sie zu dieser Diagnose aus der Ferne?

Die Theatralik, seine Extrovertiertheit und sein Narzissmus zeigen klar, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Er war verhaltensgestört. Diese Diagnose kann man auch aus der Ferne stellen, weil man das Verhalten beobachten kann, ohne direkt mit der Person zu sprechen. Und von dem her, was ich gesehen habe, vermute ich bei Küblböck wie gesagt Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen. Er hatte einen Hang zur Dramatisierung, einen Mangel an Einfühlungsvermögen, eine geringe Frustrationstoleranz und war teamunfähig. Dazu kommt ein Schwarz-Weiss-Denken.

Was passiert mit einer verhaltensgestörten Person, wenn sie eine Casting-Show-Karriere hinlegt?

Zuerst einmal geniesst sie die Öffentlichkeit. Dann kommt ihr aber das Schwarz-Weiss-Denken in die Quere. Sie nimmt es für selbstverständlich, dass die Frauen kreischen, wenn die Person auftaucht. Und wenn das dann einmal nicht eintrifft und sie einmal nicht im Mittelpunkt steht, empfindet sie es als Mobbing.

Hätte sich Küblböck auch ohne seine Karriere im Fernsehen vom Schiff gestürzt?

Das kann man nicht sagen. Genauso gut könnte es sein, dass er sich noch früher das Leben genommen hätte. Allerdings kann man auch festhalten, dass es sicher besser gewesen wäre, er hätte eine Berufslehre gemacht.

Aber ein Küblböck hätte doch auf so einen Rat nicht gehört.

Da wäre ich nicht so sicher. Ich erinnere mich an einen 30-Jährigen, der nach einer persönlichen Krise bei «Big Brother Schweiz» mitmachen wollte. Sein Ziel war, sein Selbstwertgefühl aufzubauen. Ich riet ihm, stattdessen mit einem Therapeuten zu sprechen. Jahre später bedankte er sich dafür. Ich habe etwa einem Dutzend Menschen geraten, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, statt an der Sendung teilzunehmen.

Welche Verantwortung trägt Dieter Bohlen?

Dieter Bohlen und seine Leute trifft die Schuld, dass sie ihre Kandidaten nur im Hinblick auf den Profit auswählen. Sie nehmen ihre Verantwortung nicht wahr. Offenbar hat Bohlen bei «Deutschland sucht den Superstar» kein professionelles Casting durchgeführt. Das würde mich bei ihm auch nicht wundern. Dieter Bohlen hat die Sozialkompetenz eines Schützenpanzers. Das zeigt ja auch sein Auftritt mit dem Pullover mit der Aufschrift «Get one with the Ocean», nachdem sein Freund ertrunken war. Jeder Strassenhydrant hat mehr Empathie.

Sind wir Zuschauer mitverantwortlich, wenn Menschen, denen das nicht guttut, in Casting-Sendungen landen. Schliesslich bringen wir die Einschaltquote?

Nein, der Produzent hat eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die er den Zuschauern zum Frass vorwirft. Er weiss, wie die Medien funktionieren, und muss darum Kandidaten einer Casting- oder Realityshow sorgsam auswählen. Die Produzenten irren sich zudem. Die Zuschauer wollen gar nicht so viel Klamauk und Drama. Sonst würde der «Donschtig-Jass» nicht zu den erfolgreichsten Sendungen der Schweiz zählen und in Deutschland bringt der «ZDF-Fernsehgarten» auch Quote.