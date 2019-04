Gemeinsam mit Familienmitgliedern wie ihrem Sohn Kronprinz Frederik winkte sie in den Mittagsstunden den zahlreichen Landsleuten zu, die bei strahlendem Sonnenschein vor das Schloss gekommen waren und ihr ein Geburtstagsständchen brachten.

Am Parlament in Kopenhagen und an weiteren Gebäuden im Land wehte zu Ehren der höchsten Frau des Staates der Dannebrog, die rot-weisse Nationalflagge Dänemarks. Die Königin verbringt die Ostertage traditionell in Aarhus. In diesem Jahr fällt auch ihr Geburtstag in diese Zeit.

Margrethe hat über die Jahre eine Reihe kurioser Geschenke zum Geburtstag erhalten, darunter auch schon mal eine komplette Sammlung aller Filme der Olsenbande. Was ihr diesmal geschenkt wurde, war noch nicht bekannt.