Im Rahmen des Gurtenfestivals, wo Dabu Fantastic ("Angelina") am Eröffnungstag auftraten, verriet der Sänger im Handy-Check von SRF3 sogar, welches Hintergrundbild er gespeichert hat. "Eine schöne junge Dame ist drauf", so Dabu Bucher. "ich habe gerne hübsche Damen auf meinem Bildschirm."

Die letzte Nachricht, die er geschrieben habe, sei "geilo", und seine Lieblings-App jene, die seinen Kontostand anzeigt. Das sei für alle Musiker sehr wichtig, denn so liesse sich immer gleich abwägen, ob man am Abend noch was trinken könne oder nicht.