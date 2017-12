Bekannter ist der Popmusiker für die Outfits, die er drüber trägt. Der Stil der 80er-Jahre, insbesondere Rollkragenpullover und schräge Hemden, sind zu seinem Markenzeichen geworden - allerdings unbewusst. Er habe nie gedacht, er müsse nach diesem Jahrzehnt aussehen und eine Boyband-Frisur haben, sagte Crimer im Interview mit Radio SRF Virus. "Ich würde mich auch so anziehen, wenn ich keine Musik machen würde."

Er fühle sich in komischen Outfits nun mal wohl. So etwa in seinen Anzügen, die mehr schlecht als recht sitzen. "Vielleicht sind meine Anzüge ein bisschen zu breit geschnitten, weil ich keine Ahnung von Grössen habe", so Crimer, der seinen Stil im Wesentlichen um ein paar wenige Basics herum kreiert. "Ich bin kein Style-Chamäleon."