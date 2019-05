Der Unfall sei hart gewesen, sagte der 58-Jährige in einer Talk-Runde des US-Magazins "The Hollywood Reporter" am Mittwochabend. "Wenn du neun Leben bekommst, habe ich alle auf einmal aufgebraucht." Vier Tage nach dem Unfall sei er aber wieder bei der Arbeit gewesen.

Im Juli 2018 war Clooney auf seinem Motorrad mit einem Tempo von 112 Kilometern pro Stunde frontal auf ein stehendes Auto gefahren. Er befand sich bei Dreharbeiten zu seiner Comedy-Mini-Serie "Catch-22" auf der italienischen Mittelmeerinsel und wollte vom Hotel zum Set fahren.