"Das Gefährlichste sind Bruneis Nachbarn", schrieb der 57-Jährige in einem Beitrag für das Online-Portal "Deadline". "Wenn Brunei keinen lauten und kräftigen Widerstand bekommt, dann ist alles möglich."

In dem kleinen Sultanat auf der südostasiatischen Insel Borneo treten an diesem Mittwoch härtere Gesetze in Kraft. Homosexuellen droht künftig die Todesstrafe, wenn sie Sex miteinander haben.