Sie sei aber ganz klar Single, sagte die 50-Jährige am Dienstag in einem Interview des britischen Senders ITV. Die Künstlerin nahm auch zu Kritik in sozialen Medien Stellung, ihre Mode sei zu ausgefallen und sie sehe abgemagert aus. "Man kann nicht allen Leuten gefallen. Kümmert euch nicht. Macht keine Fotos. Wenn ihr es mögt, bin ich dabei. Wenn nicht, lasst mich in Ruhe."

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin, die 2016 ihren Ehemann René Angélil an den Krebs verlor, beendet diesen Sommer ihre regelmässigen Shows in Las Vegas. Vergangene Woche war sie bei der Pariser Modewoche zu Gast.