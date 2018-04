Auch zum Sexismus in der Unterhaltungsbranche äusserte er sich in einem Interview für das "Zeit Spezial" mit dem Titel "Arbeit. Liebe. Geld.": "Wenn ich höre, in welcher Form männliche Produktionsverantwortliche oder Chefs kleiner Sender über weibliche Kollegen reden, dann realisiere ich mitunter schon, dass Sexismus immer noch alltäglich ist. Das muss sich ändern."

Dies sei aber nicht allein ein Thema dieser Branche. "Sexismus findet sicher auch in einem Getränkediscounter statt. Aber da stehen die Beteiligten nicht im Rampenlicht."