Dort sprach sie nicht nur über das Familienleben mit ihren Zwillingen Zoe und Alessia, die an Silvester 2016 zur Welt gekommen sind. Sondern eben auch über die Kritik, die ihr der Job beim SRF eingebracht hatte.

«Ich habe mich sehr wohl gefühlt»

«Ich habe mir die erste Sendung am Tag danach angesehen und ich war sehr zufrieden», sagt sie. Und zu ihrer Rolle in der Polit-Sendung: «Ich vertrete das Publikum – das funktioniert.» In dieser Rolle habe sie sich «sehr wohl gefühlt». Als Moderatorin habe sie ja bereits zehn Jahre Erfahrung. Aber: «Man kann immer besser werden, das ist klar.»

Nach elf Jahren im Rampenlicht geht Rigozzi gemäss eigener Aussage locker um mit Kritik. «Ich bin noch stärker geworden», sagt sie. Und: «Wenn die Leute meinen Job kritisieren, dann ist das völlig ok. Ich mache das ja in der Öffentlichkeit.»

Beim Privatleben zieht sie allerdings die Grenze. «Sollte jemand meine Kinder oder meinen Mann kritisieren, würde ich das nicht akzeptieren.» (smo)