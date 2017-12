Stucki erkundet in der vierteiligen Reihe in aller Welt Sportarten, die mit dem Schwingen verwandt sind. Die erste Folge brachte ihn und Amstutz in den Senegal, wo sich der Unspunnensieger mit örtlichen Ringern mass - angesichts der tropischen Temperaturen ohne Hemd und lange Hosen.

Seiner Frau habe das gar nicht behagt, erzählte der Berner in der Sendung "Glanz & Gloria Weekend". "Ich weiss, ich habe halt nicht so einen Adoniskörper". In der zweiten Folge vom nächsten Freitag wird's noch schlimmer, wie eine Vorschau zeigte: Da sind Chrigu und Sepp in Indien und der Schwinger trägt zum traditionellen Kushti-Ringkampf nurmehr einen knappen Lendenschurz.

Überhaupt machte Stucki für die Sendung einiges durch, wie er sagt. Als Vorbereitung auf den Kampf in Senegal beispielsweise wurde er von einem Marabout mit einem lebenden Huhn abgerieben und mit Gülle übergossen. Auch aus Höflichkeit habe er auf die Zähne gebissen.

Manchmal habe er sich aber schon gefragt, warum er "sörige Seich" mitmache, wo er doch zu Hause eine liebe Frau, zwei liebe Kinder und ein hübsches Häuschen habe.