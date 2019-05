In London wartet Charles' jüngstes Enkelkind auf die Grosseltern. Archie, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, war am Montag geboren worden. Tags darauf hatten Charles und Camilla ihren Trip durch Deutschland begonnen: Zunächst stand Berlin auf dem Programm, danach Leipzig. Am Donnerstag war das royale Duo nach Bayern gekommen. Donnerstagnachmittag hatten die beiden im Hofbräuhaus getanzt. Vor dem Abflug am Freitag besuchten sie einen Bio-Bauernhof in Oberbayern.