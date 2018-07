Das Celebrity-Portal "The Shade Room" veröffentlichte ausserdem auf Instagram ein Video, das zeigt, wie Chancelor Bennett - so der bürgerliche Name des dreifachen Grammy-Gewinners - vor seiner Freundin auf die Knie geht.

"Kirsten Katrina Corley, wirst du mich zum Mann machen und meine Frau werden?", fragt er sie unter lautem Jubeln der Umstehenden. Bennett und Corley sind - mit Unterbrechung - seit mehreren Jahren ein Paar und haben eine Tochter.

http://dpaq.de/6jD4r