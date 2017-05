"Ich werde noch lange das Model sein, das auch schauspielert." Die Londonerin spielte bereits in mehreren Filmen mit, darunter "Anna Karenina" (2012), "Paper Towns" (2015) und "Suicide Squad" (2016). Im Sommer ist sie in Luc Bessons Science-Fiction-Streifen "Valerian and the City of a Thousand Planets" zu sehen. Das Topmodel sagt, sie habe schon als Kind alle unterhalten. "Das will ich auch im Job tun. Ich möchte Musik machen, singen, schauspielern."