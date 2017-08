Das sei ein Witz zwischen ihnen, sagte die 64-Jährige im Interview mit dem Magazin "Elle", das am (morgigen) Freitag in Gänze veröffentlicht wird. "Für uns hat der Altersunterschied nie eine Rolle gespielt."

Das ungewöhnliche Paar hat nicht nur wegen des Altersunterschieds People-Magazine fasziniert - sondern auch, weil Brigitte Macron ihren künftigen Ehemann an der Schule kennenlernte, als sie Theaterlehrerin und er ihr Schüler war. "Wenn ich Sachen über uns lese, habe ich immer den Eindruck, die Geschichte eines anderen zu lesen", sagte sie "Elle". "Dabei ist unsere Geschichte so einfach."

Über ihren Einzug in den Elysée-Palast nach dem Wahlsieg ihres Mannes am 7. Mai sagte die mehrfache Grossmutter, die für ebenso schicke wie körperbetonte Kleidung bekannt ist: "Mit Emmanuel bin ich so sehr daran gewöhnt, dass mir unglaubliche Sachen passieren, dass ich mich frage, was das nächste Abenteuer sein wird. Und das dauert seit 20 Jahren an."