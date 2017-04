Eine Sprecherin des Kölner Privatsenders bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Es sei ihm dieses Jahr "wirklich unmöglich, das mit voller Energie durchzuziehen", sagte Bohlen. "Ich sitze im Moment in drei Studios und wir arbeiten an einem neuen Andrea-Berg-Album und an einem neuen Vanessa-Album. Ausserdem remixe ich gerade die alten Megahits von Modern Talking für eine neue weltweite Veröffentlichung."

In den vergangenen Jahren hatte der Produzent und Jury-Chef der RTL-Show, die unter anderen die beiden Schweizer Beatrice Egli und Luca Hänni gewannen, jeweils die Single des Siegers produziert. In der aktuellen und 14. Staffel gehören mit Noah Schärer und Chanelle Wyrsch zwei Schweizer zu den acht verbleibenden Kandidaten.