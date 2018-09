"Es war Liebe auf den ersten Blick", sagte die 60-Jährige "Blick". Sie sei verliebt wie eine 20-Jährige. Ihren Partner Frank Spothelfer (53) aus Lachen SZ habe sie bei einer Kreuzfahrt kennengelernt.

Die Liebe habe ab einem gewissen Alter eine andere Qualität. "Man weiss viel besser, was man will und was nicht, man macht weniger Kompromisse", sagte Schrowange.

Von der Schweiz sei sie begeistert. "Ich kann mir gut vorstellen, dass es mein Lebensmittelpunkt wird, wenn ich mal nicht mehr arbeite", sagte sie.

Schrowange arbeitet für das im Burda-Verlag erscheinende Magazin "Birgit Schrowange - Lust auf mehr", ein Personality-Magazin für Frauen ab 50.