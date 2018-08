Das sei allein schon deshalb so, weil sie in diesem Land mit all seinen Umständen lebe und eine geheizte Wohnung habe, betont sie im Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch.

In hundert Jahren werde man sich fragen, wie man das habe zulassen können: "All dieser Plastik, die Vermüllung der Meere, Ausbeutung der Menschen, die Arm-Reich-Schere." Oberli glaubt, "dass der Mensch nicht wirklich in der Lage ist, in die Zukunft zu denken."

Ins Schwärmen kommt die 45-Jährige allerdings, wenn sie an ihre Mutter denkt. Diese habe ihr gesagt: "Mach dich nie von einem Mann finanziell abhängig." Das habe sie bis heute verfolgt. "Ich habe eine tolle Mutter, die beste."