Offenbar lässt sich die 49-Jährige ganz und gar von ihrer Sorge um die beiden Söhne San Diego, 14, und Rocco, 6, leiten: In den Ferien auf den Malediven habe Pooth den Sechsjährigen in der Nacht mit einer Katzenleine festgebunden, damit er nicht unbemerkt in den Pool steigen könne, schrieb "blick.ch" am Mittwoch unter Berufung auf eine andere Teilnehmerin der Show "6 Mütter"(Vox).

Und auch der ältere Sohn untersteht dem strengen Regime Pooths: Er musste am Strand den ganzen Tag lang eine Schwimmweste mit Zahlenschloss tragen.

Um ihren Söhnen Demut beizubringen, greift Pooth ebenfalls zu absurden Methoden, wie sie im Herbst in einem Interview verkündete: Auf Flugreisen setzt sie sich gerne in die First Class, während ihre Söhne Economy fliegen müssen.