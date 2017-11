Begleitet wurde die 44-Jährige am Dienstag an ihre Party in New York von mehreren anderen Kostümierten, die an die gruseligen Zombies im revolutionären Clip der 1980er Jahre erinnerten.

Klum wurde in der Vergangenheit bereits als "Queen of Halloween" bezeichnet, weil sie für ihre Kostüme oftmals über Stunden hinweg in der Maske sitzt. 2016 ging sie als Klon ihrer selbst, davor als der Zeichentrick-Charakter Jessica Rabbit.