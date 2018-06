Immerhin weiss die 30-Jährige ganz genau, wie es ist, in der Schlagerwelt einsam zu sein. Und darum geht es in der Sendung, in der die Kandidatinnen und Kandidaten allesamt in demselben Business als Musiker unterwegs sind.

Ähnlich wie in den Formaten "Bauer sucht Frau" oder "Schwiegertochter Gesucht" wird Beatrice Egli dafür sorgen, dass das Singleleben ihrer Kollegen ein Ende findet - zwischen Studio, Bühne und Diskotheken sollen diese ihre Liebe finden, wie "blick.ch" schreibt. Selber will sich die Sängerin nicht umschauen: "Ich geniesse mein Single-Leben".

Wann die RTL-Sendung ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten starten am kommenden Wochenende.