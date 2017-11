Dazu schrieb die 30-jährige: "Eine kleine Erweiterung für unsere Familie. Wir könnten nicht glücklicher sein!!!" Daneben stellte sie Emojis von einem händchenhaltenden Paar, einem kleinen Engel und einem Herz. Auf Twitter verwies sie zudem auf den Account von Schweinsteiger.

Der Fussball-Profi und die ehemalige Weltranglisten-Erste hatten am 12. Juli 2016 in Venedig geheiratet. Ende des vergangenen Jahres hatte Ivanovic ihre Karriere als Tennis-Profi nach zahlreichen Verletzungen beendet, danach zog das Paar gemeinsam nach Chicago. Immer wieder hatten Medien in den vergangenen Monaten über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert.

Immer wieder geben Schweinsteiger und Ivanovic über die sozialen Netzwerke Einblicke in ihr Leben in der "Windy City" - auch mit Pärchenfotos etwa aus dem Botanischen Garten.