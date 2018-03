Offenbar war das keine leichte Entscheidung. "Ludmilla war von Donnerstag bis Samstag bei mir, wir haben lange miteinander geredet", sagte der 34-jährige Herger zu "20 Minuten". Letztlich seien die unterschiedlichen Vorstellungen Grund für den Entschluss gewesen.

Trotz allem, Joel und Ludmilla haben es noch immer "mega gut". Somit sei auch klar, dass er die 29-jährige Springreiterin aus Müntschemier weiterhin sehen wolle, so Herger. Nicht um das zu tun, was man sich nun leicht denken könnte. "Nein, es steckt viel mehr dahinter", so der Rosenkavalier. "Wir geben uns sehr viel Kraft in stressigen Zeiten."