"Ich will nicht im Kindergarten für den Opa gehalten werden, darauf habe ich keinen Bock", sagte der 43 Jahre alte Autor des Buches "Generation Beziehungsunfähig" am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel (Hessen).

Der Single ist daher auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung. Er sei "ein totaler Romantiker" und glaube an die Liebe, sagte Nast. Er wolle nur noch Sex mit Frauen haben, die er sich als Mutter seines Kindes vorstellen könne.