Bundesrat Ignazio Cassis hat sich in einer Beiz in Pfäffikon ZH den Fragen der Bevölkerung gestellt. Ausser bunten Fischen habe er keine Haustiere, sagte er unter anderem. Wenn er in Bern sei, wohne seine Frau allein in Montagnola TI. «Davon gehe ich zumindest aus».