Ihre Liebe hielt nur wenige Monate: Clive Bucher (26) und Sanja Trokicic (26) sind kein Paar mehr. «Sanja und ich haben uns gestern am Valentinstag getrennt», sagt der letztjährige «Bachelor» zum «Blick».

Die grosse Distanz wurde dem Paar zum Verhängnis. Bucher lebt im Aargau, Trokicic in Wien. An Silvester sahen sie sich zum letzten Mal. «Die Distanz war ein Problem. Weil wir beide viel zu tun haben, war es schwierig, uns regelmässig zu sehen», sagt Bucher. Er blickt gerne auf die Zeit mit Sanja zurück: « Wir hatten eine super Zeit. Für die Zukunft wünsche ich Sanja nur das Beste.» Ein Liebes-Comeback schliesst er nicht aus. Seine Bedingung ist allerdings, dass sie in die Schweiz zieht.