Laut der Nachrichtenagentur Ansa erholt sich das Paar wie in den vergangenen Jahren in Sulden im Vinschgau. Die Kanzlerin ist nicht die einzige Politikerin, die derzeit in Südtirol ausspannt. Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halte sich dort auf, er sei Stammgast am Ritten in den Dolomiten, berichtete Ansa.

Und auch Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nicht weit entfernt: Laut "Corriere della Sera" will sich der bald 81-Jährige in einem Wellness-Hotel in Meran in Form bringen.