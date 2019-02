Dort ist jeweils am folgenden Mittwoch zwischen 21 und 22 Uhr eine leicht gekürzte Aufzeichnung der Bernhard Matinée zu hören, wie Radio 1 am Montag in einer Medienmitteilung schreibt.

Erstmals ergreift der ehemalige Verkehrs- und Umweltminister dort das Wort am 27. Februar. Seine Gäste sind Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Frölein da Capo und der Musiker Michael von der Heide.