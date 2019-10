"Oh nein, das ist nicht die, die ich wollte", sagt die 29-Jährige in dem Clip, als sie versehentlich eine falsche Banane abgebrochen hat, zu ihrer Mutter. Diese hatte die Situation offenbar gefilmt - und das Video laut Fallon an den Komiker weitergegeben.

Swift, die in der Sendung war, um ihr neues Album "Lover" vorzustellen, nahm es mit Humor. "Oh Gott! Das ist im Fernsehen!", sagte sie lachend. Immerhin hätten sich die Strapazen gelohnt: Sie könne jetzt sehr gut sehen, sagte Swift ("You Belong with Me"). Der Laser-Operation habe sie sich vor kurzem unterzogen.