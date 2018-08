Beide präsentierten am Donnerstag unabhängig voneinander ihre eigene Version des Franklin-Hits "Natural Woman" von 1967.

Keys spielte den Song für die Radioshow der Rapperin Nicki Minaj ein. "Sie war in der Lage, so viele Menschen zu berühren", sagte die 37-Jährige über Franklin. "Sie war definitiv die Königin."

Grande sang das Lied zu Beginn der Late Night Show von Jimmy Fallon und hatte dabei Tränen in den Augen. "Ich habe sie einige Male getroffen. Es war mir eine Ehre", sagte Grande.

Franklin, die "Queen of Soul", war am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in ihrem Haus in Detroit an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben