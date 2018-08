Gitarrist Joe Perry kündigte die Pläne im Interview mit dem Radiosender Sirius XM an. "Wir wollen etwas anderes machen", sagte Perry zu den Plänen der 1970 in Boston gegründeten Band. Zu ihren grössten Hits zählen "Walk This Way", "Dream On" und "I Don't Want to Miss a Thing".

Feste Konzertreihen ("concert residencies") in der Show- und Casinostadt Las Vegas in Nevada galten zu Zeiten von Frank Sinatra und Elvis Presley als Endstation in den Karrieren grosser Musiker. Mit den Auftritten von Celine Dion und Elton John verwandelten sie sich in glamouröse Shows. Die teils sehr hohen Gagen zogen bald auch Rocker wie Guns N' Roses, Mötley Crüe und Meat Loaf sowie DJs wie David Guetta und Calvin Harris an.

Sängerin Lady Gaga verdient pro Konzert zufolge rund eine Million Dollar. Auch Britney Spears verdiente dort kräftig. Eine Karte zu einer Las-Vegas-Show kostete 2017 im Durchschnitt etwa 92 Dollar.