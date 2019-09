"So lange ich mich erinnern kann, wollte ich nur bedingungslose Liebe und habe auf wahre Stabilität in unserer Familie gehofft", schrieb der 31-jährige Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter bei Instagram. "Alles, was ich will, ist Liebe."

Vor wenigen Tagen hatten Aarons Bruder Nick und seine Zwillingsschwester Angel nach eigenen Worten ein Kontaktverbot beantragt. Die Begründung: Aaron habe erklärt, er trage Gedanken in sich, Nicks schwangerer Frau, ihrem ungeborenen Kind und Angel etwas anzutun. Wie das People-Magazin "TMZ" berichtete, wurde ein Anhörungstermin in der Sache für den 16. Oktober festgesetzt.

Aaron Carter hatte zuvor in einer US-Sendung über jahrelangen Drogenkonsum gesprochen. Er nehme derzeit mehrere Medikamente, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen, sei aber seit zwei Jahren clean, sagte der frühere Kinderstar, der seit Jahren an einem Comeback als Musiker arbeitet.