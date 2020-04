Obwohl er nicht willkommen ist: Im Kanton Schwyz wurde ein Wolf gesichtet

(sku) Mehrere Personen haben im Gebiet Chomatli in Rothenturm einen Wolf gesichtet, wie das Schwyzer Amt für Natur, Jagd und Fischerei am Donnerstag mitteilt. Es handelt sich dabei ausgerechnet um diejenige Gemeinde, in der einst die Vereinigung von Jagd- und Nutztieren vor Grossraubtieren in der Zentralschweiz gegründet wurde. Diese Versammlung stellte den Antrag, den Wolf im gesamten Kanton Schwyz auszurotten.

Weitere Informationen zur Wolfssichtung seien im Moment nicht verfügbar. Präventiv wurde der Herdenschutzalarm ausgelöst.