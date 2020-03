Nicht vergessen: Am Sonntag wird auf Sommerzeit umgestellt

(agl) Obwohl es am Montag noch einmal bis ins Flachland schneien könnte, kommt am Sonntag die Sommerzeit. Um 2 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt, auf 3 Uhr. Die Abende bleiben dann eine Stunde länger hell, bis am 25. Oktober wieder zurück auf Winterzeit gestellt wird.

Die Sommerzeit wurde in der Schweiz im Jahr 1981 eingeführt, seit 1996 gibt es auch in der EU eine einheitliche Regelung. Dort ist die Sommerzeit jedoch schon länger umstritten, im März 2019 hatte das EU-Parlament für die Abschaffung der Zeitumstellung plädiert. Wie es mit der Sommerzeit in Europa weitergeht, ist noch unklar.