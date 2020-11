Nach unbewilligten Demos: Berner Stadtrat ruft zur Einhaltung der Massnahmen auf

(gb.) Zwei unbewilligte Kundgebungen haben am Samstag in der Berner Innenstadt für etwas Nervosität gesorgt. Auf dem Bundesplatz traf sich eine lose Gruppe von Gegnern der Corona-Massnahmen. Zugleich war die Antifa in der Innenstadt unterwegs. Wie ein auf Twitter verbreitetes Video zeigt, nahmen etwa hundert Personen an der Antifa-Kundgebung teil.