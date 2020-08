Nach sechs Coronafällen: Kanton Bern schliesst in Biel eine Bar

(sat) In der «Bar 48» in Biel müsse vor einer allfälligen Wiedereröffnung die Einhaltung des Schutzkonzepts und die Registrierung der Gäste überprüft werden, teilte die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern am Sonntag mit. Der Kanton behalte sich eine Anzeige gegen die Bar vor.

Zudem teilt die bernische Gesundheitsdirektion mit, im Zentrum für unbegleitete Asylsuchende in Huttwil hätten sich 13 Jugendliche mit dem Coronavirus angesteckt. Anfang Woche hatte der Kanton bereits drei Fälle gemeldet. Daraufhin wurden alle 27 Jugendliche sowie 14 Betreuungs- und 4 Lehrpersonen unter Quarantäne gesetzt. Die Testresultate der Betreuenden sind noch ausstehend. In der Unterkunft leben Jugendliche und Betreuende laut Mitteilung wie in einer Familie. Die Ansteckungswege seien daher schwer zu eruieren.