Nach Genf und Waadt: Deutschland warnt vor Reisen nach Freiburg

(agl) Die deutschen Behörden warnen derzeit bereits vor unnötigen touristischen Reisen in die Kantone Waadt und Genf, am Mittwoch kam auch noch Freiburg dazu. Kriterium für eine Reisewarnung ist, wenn die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen übersteigt. Ebenfalls als Risikogebiet stufte Deutschland am Mittwoch unter anderem die österreichische Hauptstadt Wien sowie die ungarische Hauptstadt Budapest ein.