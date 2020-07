Nach 17 Jahren sind zum ersten Mal wieder Grosse Vasapapageien ausgeflogen

(wap) In ihrer Heimat in Madagaskar werden sie selten, nun sind in Zürich zwei Grosse Vasapapageien geschlüpft und ausgeflogen. Wie der Zoo am Freitag meldete, hat ein 2018 beschafftes Weibchen in diesem Jahr zum ersten Mal Eier gelegt. Dabei sei es von mehreren Männchen gefüttert worden, was darauf hindeute, dass mehrere von ihnen als Väter in Frage kämen. Nun sind die Papageien flügge geworden: «Nach 17 Tagen Brut und weiteren 45-49 Tagen in der Nisthöhle sind die zwei jungen Papageien nun ausgeflogen», schrieb der Zoo am Freitag in einer Medienmitteilung.