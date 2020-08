Murgang nach Unwetter: Der Grimselpass bleibt bis auf weiteres gesperrt

(wap) Der Murgang ereignete sich am Sonntagabend in der Nähe der Handeck oberhalb von Guttannen. Wie die Berner Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte, gingen dabei rund 5000 Kubikmeter Material nieder, 250 Kubikmeter verschütteten die Passstrasse. Der grösste Teil des Materials liege immer noch oberhalb der Strasse.

Das Anrissgebiet des Murgangs liege mehrere hundert Meter oberhalb der Strasse und sei wegen des schlechten Wetters nicht einsehbar. «Ein Helikopterflug ist derzeit nicht möglich», schreibt die Bau- und Verkehrsdirektion. So sei es den Fachleuten des Tiefbauamts nicht möglich, eine Lagebeurteilung vorzunehmen. Die Strasse bleibe deshalb bis auf weiteres gesperrt. Bei günstiger Witterung werde man die Lage am Dienstag neu beurteilen.