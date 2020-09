Motorrad prallt auf der« Route du Vin» gegen Rebstöcke: Fahrer im Spital verstorben

(wap) Der Unfall habe sich am Donnerstag um 05.00 Uhr ereignet, meldete die Walliser Kantonspolizei am Sonntag. Weshalb das Motorrad von der Fahrbahn abkam, sei noch ungeklärt. Nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort sei der schwer verletzte Fahrer ins Spital Sion eingeliefert worden. Dort verstarb er am Freitag. Bei dem Mann handle es sich um einen 33-jährigen Portugiesen mit Wohnsitz im Mittelwallis, so die Polizei.