Mann stürzt auf Baustelle von Gerüst herunter und verletzt sich tödlich

(dpo) Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich stürzte ein Bauarbeiter am Mittwoch aus bisher noch unbekannten Gründen bei Gerüstbauarbeiten mehrere Meter in die Tiefe. Der 28-jährige Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verstarb noch vor Ort, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei vom Mittwoch heisst. Detektive und der unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei würden nun die Umstände des Unfalls abklären. Zur Spurensicherung seien Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich ausgerückt.