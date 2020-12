Mann (29) stirbt nach Unfall mit seinem Roller

(keg) Wie die Waadtländer Kantonspolizei am Montag in einer Mitteilung schreibt, ist zur Zeit unklar, warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er wurde danach bewusstlos auf der Strasse von einem vorbeifahrenden Automobilisten aufgefunden. Der Verunglückte sei dann in ein Spital gebracht worden, wo er kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Die zuständige Staatsanwaltschaft leitete zum Unfallhergang Ermittlungen ein.